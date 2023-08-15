سامح شكري: اتفاق في اجتماع القاهرة حول الأوضاع الإنسانية فى سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بسوريا في القاهرة ناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن وزير خارجية سوريا اطلع الوزراء على جهود دمشق في تفعيل كافة العناصر التي طرحتها اللجنة، موضحا أنه جرى التاكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية واستعادة تفعيل سوريا في الإطار الاقليمي والدولي، واعتماد البيان الصادر عن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع.

أشار وزير الخارجية سامح شكري في إحاطة اعلامية إلى أن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال تطرق لاستضافة عمان لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحا أن استئناف المسار الدستوري له اهميته وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توافق وتنسيق مع المبعوث الاممي جير بيدرسون للتنسيق للاجتماع لضمان مشاركة أوسع وفعالة.