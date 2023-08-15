مدينة العلمين الجديدة تتضمن 15 ألف غرفة فندقية.. وتعد بوابة مصر لأفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - فى إطار خطة الدوله للنهوض بمشروعات الساحل الشمالي، جاءت مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، حيث أن موقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها.

وتبلغ المساحة الإجمالية، لمدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثرى، والحضرى.

ويتكون القطاع الساحلي بالمدينة من عدة مناطق وهي: منطقة بحيرة العلمين (حي الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحى حدائق العلمين مرسى الفنار ومركز المؤتمرات، و(منتجع خاص)، والمنطقة الترفيهية والمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض.

وطبقا للدراسات الأخيرة، تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات إجمالي مساحة الفنادق 296 فدانا، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة.

وتتضمن مدينة العلمين الجديدة المركز الطبي العالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي على مساحة قرابة 45 فدانًا، ينفذ علي أكثر من مرحلة المرحلة الأولى 400 فدان ويضم مراكز تجارية، ومنافذ بيع ومعارض وملاهي ومجمع سينمات ومسارح، ونوادي رياضية، وخدمات إدارية.

كما ينفذ بمدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 جودة ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية.

وعن مشروعات الإسكان الاجتماعي، فإنه يوجد بالمدينة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي.

وسيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى 250ك / ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 221 كم بموازاة طريق وادي النطرون / العلمين وتفريعة لمدينة الإسكندرية مروراً بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم وأيضا لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244 كم مرورا بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46 كم.

تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.. تحتوي المدينة على كورنيش عالمي بطول الشاطئ. يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا.

وتنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط. الاسكان الاجتماعي المميز بمدينة العلمين الجديدة.

وبالنسبة لمشروع الداون تاون العلمين الجديدة، تبلغ مساحته 31 فدان مشروع استثماري ضخم في منطقة العلمين من أبرزها مشروع ذا جيت العلمين الجديدة، حيث يبعد عن مدينة الإسكندرية ما لا يزيد عن 107 كيلو متر، كما يبعد عن الطريق الدولي بمسافة لا تزيد عن 400 متر على الأكثر، مما يجعل الوصول إليه سهل للغاية.

مساحة مشروع داون تاون مشروع داون تاون العلمين الجديدة مساحة تقدر بـ31 فدان لتنفيذ الكمبوند حيث تم استغلالها على الوجه الأمثل، وتم تقسيمها إلى وحدات سكنية. مناطق ترفيهية, حدائق ومساحات خضراء، بالإضافة إلى المراكز التجارية والمناطق الخدمية.

خدمات داون تاون يوجد داخل كمبوند داون تاون العلمين الجديدة مساحات شاسعة خضراء مليئة بالزهور والورود الطبيعية والهواء النقي يوجد عدد من المراكز والمحلات التجارية التي يتوافر بها جميع الأجهزة الكهربائية والسلع والمنتجات الغذائية التي تحمل أشهر العلامات التجارية العالمية، كما أن أسعار جميع المنتجات مناسبة جدًا.

يوجد داخل داون تاون العلمين الجديدة مجموعة من المطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى الوجبات والأطباق العالمية والشرقية يوجد عدد من الكافيهات التي تقدم أفضل المشروبات, بالإضافة إلى توافر الموسيقى الهادئة في المكان.

ويتميز المشروع بالبنية التحتية القوية وشبكة الصرف الصحي الجيدة التي صممها أشهر المهندسين على مستوى العالم، لضمان سلامة المباني السكنية داخل الكمبوند .

ويوجد داخل مشروع داون تاون العلمين الجديدة شبكة جيدة لتنقية مياه الشرب، يوجد داخل المشروع مولدات كهرباء خاصة يوجد كاميرات مراقبة في كل مكان بالمشروع.