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مطروح على رادار التنمية.. إنشاء 10 كليات بجامعة الإسكندرية وتنفيذ جامعة العلمين الدولية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - تواصل الدولة المصرية إنجازاتها فى تنفيذ المشروعات التنموية فى غرب مصر، فى مختلف القطاعات المختلفة من الصحة والتعليم والكهرباء، ومن بين المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها فى قطاع التعليم العالى بمحافظة مطروح، إنشاء 10 كليات بجامعة الإسكندرية فرع مطروح، وهى كليات" التربية والزراعة الصحرواية والبيئة، والتمريض، والطب البيطرى، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال، والتربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والآثار" وسجل إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد بالمحافظة 2.9 ألف طالب.

 

واستكمالات للمشروعات التي تنفذها الدولة، تم البدء فى أعمال الانشاءات بجامعة " لوزان" العلمين" على مساحة تبلغ 39.5 فدان بالتعاون مع لوزان السويسرية ، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مرحلتين فى جامعة العلمين الدولية بعدد 6 كليات والتي بدأت الدراسة بالجامعة بالفعل فى العام الدراس 2020 ، ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الدولية التي نفذتها الدولة المصرية بمحافظات مصر المختلفة والتي تقدم برامج تعليمية متميزة ومتفردة بالتعاون مع كبرى الجامعات المصنفة عالميا .

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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