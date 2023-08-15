حزب العدل: الحوار الوطنى خلق حالة جيدة.. وكنا نتمنى توافقا على النظام الانتخابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطنى جاء في توقيت مهم يحتاج لانطلاق حوار وطنى، وتزامن معه خروج عدد من المحبوسين وهذا أعطى أجواء إيجابية لنجاح الحوار ونحتاج أكثر.

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة أن الحوار الوطنى شهد توافقات حول قضايا كثيرة، وعلى المستوى السياسية حققت نجاحات في عدد من الموضوعات وهناك قضايا سياسية تحتاج لمزيد من التوافقات.

وأشار عبد المنعم إمام، إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك توافق بشأن النظام الانتخابي لمجلسى النواب والشيوخ، موضحا أن الحوار الوطنى خلق حالة جيدة للغاية.

وتابع رئيس حزب العدل: نتمنى أن تكون التوصيات التي تم الموافقة عليها أن يكون هناك جدول زمنى لتنفيذها.