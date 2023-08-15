عماد الدين حسين: جلسات وتوافقات الجلسات التخصصية باجتماع مجلس الحوار غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - تحدث عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن المخرجات والتوصيات التى تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية وما سيتم فى اجتماع الأربعاء المقبل، قائلا:" ما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى ليلة أمس من الانتهاء من 13 لجنة من بين 19 خبر جيد ومفرح".

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن بدأنا حوار فعلى فى شهر مايو الماضى، وجلسات المقررين والمقررين المساعدين فى الجلسات التخصصية توصلوا لمجموعة من التوصيات والتوافقات سيتم رفعها لاجتماع مجلس الحوار الوطنى الذى سينعقد غدا، وإذا أقر المجلس هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس كى يحولها قرار تنفيذى أو لمجلس النواب لمناقشتها.

وأوضح أن هناك 19 لجنة فى الحوار الوطنى و13 لجنة قدمت توصيات، وهو تطور مهم وحينما تصدر هذه التوصيات سيتم اعتمادها من قبل الرئيس، وهو تطور سريع، ونأمل أن تكون خاتمة سعيدة للمشهد السياسى فى مصر.

وتابع: "هناك شبة توافق للحاضرين بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، وأتصور ان التوصيات لهذه اللجنة ستكون خاصة بالمجالات التى نسبب فيها الاستدانة، والتوصيات عمومية ومحددة فى الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة العقبات لحل الأزمة الاقتصادية".