جمال الكشكى: أمناء الحوار الوطنى لهم الحق فى تعديل أو رفض أى من مخرجات الحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى قطع شوطا كبيرا خلال الفترات الماضية، وحقق إنجازا على مختلف المسارات.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الحوار الوطنى حقق إنجازا سياسيا وإنجازا فى النقاشات من خلال 60 جلسة ناقشت 70 قضية و13 لجنة من 19 لجنة انتهت وقدمت مشروعات لتوصيات.

وأوضح جمال الكشكى أن كل المخرجات ستعرض على مجلس أمناء الحوار الوطني، والمجلس هو صاحب القرار بشأن إقرار أي مخرجات أو تطويرها، وقد يكون له إضافة أو تعديل أو رفض أو توافق، حيث إن اللائحة تعطى لمجلس الأمناء فى ذلك، ومجلس الأمناء يضم كفاءات كبيرة ومحترمة ولديهم من الخبرات ما يعطيها الحق والمسئولية.