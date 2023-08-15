النائب أمين الصيرفى: مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى جادة وتعكس توافقا وطنيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية المخرجات المنبثقة عن الحوار الوطني في مختلف محاوره السياسية والاقتصادية والمجتمعية، قائلا: مخرجات الحوار الوطني معبرة تماما عن جدية وحيوية قضاياه والتوافق الوطني بخصوصها.

وقال الصيرفي، إن توصيات ومقترحات الحوار الوطني بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، وتوصيات ومقترحات الحوار الوطني لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، وزيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي وغيرها من التوصيات في المحورين السياسي والمجتمعي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية فيها، منوها بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، بأنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

واختتم: الرهان اليوم على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، والتي سترفع للقيادة السياسية، والجميع يحتفون بها لأهميتها البالغة وجديتها في الاقتراب من كل القضايا والمشاكل.