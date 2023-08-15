النائب محمد البدرى: الحوار الوطنى نجح فى تحقيق حالة غير مسبوقة من الحراك الفكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:31 مساءً - أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة و متنوعة من الخبراء و المتخصصين، ما يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

وأكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلي تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على إنجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم فى تحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء ووجود حراك فكري سياسى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، والذي اتضح جليا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.

ووجه البدري الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان ، وجميع المشاركين لما قدموه من جهد ساهم فى الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وإنجاح الحوار.