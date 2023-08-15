كريم السادات: توصيات الحوار الوطني قبلة حياة لملفات وقضايا أهملت لعقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:31 مساءً - أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم غير المسبوق ظهرت بالجلسات النقاشية المعلنة المنعقدة بأرض المعارض خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن توصيات الحوار ستحدث تقدم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضايا وملفات أهملت لعقود، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً ويحتوى كافة الآراء بما يضفي مزيدًا من الديمقراطية.

وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان تواصل انعقاد الجلسات المغلقة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية لمقترحات الحوار الوطني، سيثمر عن الوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ فى عدد من القضايا المهمة التي أهملة لعقود والتي ستكون كقبلة حياة لها مثل مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، حيث وضحت المناقشات محورية تلك القضايا بالنسبة للمجتمع المصري.

وقال، إن نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق، خاصة وأن المناقشات شهدت مشاركة من خبراءومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق.