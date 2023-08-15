حكيم: مهرجان العلمين ولد كبيرا ونجح فى استقطاب نجوم الوطن العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:31 مساءً - قال نجم الأغنية الشعبية حكيم إن مهرجان العلمين ولد كبيرا، وإن المهرجان استطاع في وقت وجيز أن يستقطب نجوم الوطن العربي، وهو دليل على قدرة المهرجان في التنظيم والترتيب الجيد.

وروج النجم حكيم لحفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر البرومو الترويجى للحفل، ضمن فعاليات المهرجان المقرر له الخميس المقبل، وسأل جمهوره على الصفحة: "جاهزين لأقوى حفل بالصيف؟".

وكانت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بدأت بحفل كامل العدد للنجم تامر حسنى، الذى قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، إذ حرص "علامة" على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلاً: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره .

كما شهدت الفعاليات الفنية أيضًا حفلاً غنائيًا جمع كارول سماحة وبهاء سلطان وحفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري.

كان قد طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته بعنوان "سيبه"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، لتتزامن مع أغانى موسم صيف 2023.