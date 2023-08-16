ضياء رشوان: الجميع اتفق على زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، هل يمكن زيادتها أم لا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك دول يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا كل ولاية عنها نائبان، وهناك دول عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

وذكر أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.