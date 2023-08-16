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رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل الحصول على خطوات ورابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو جديد.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، عن انطلاق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الجامعات والمعاهد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 19 أغسطس من نفس الشهر.

وأفادت الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

خطوات ورابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن خطوات ورابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفى هذا الإطار كشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:

– قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

– اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

– إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

– كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2023.

– كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

– الضغط على الخطوة الثانية.

– كتابة بيانات الطالب الأساسية.

– مراجعة البيانات جيداً.

– اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

– الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

– بعد ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

– الضغط على كلمة تسجيل.

– طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023

حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية وهي 250 درجة بنسبة 60.8%، بينما الحد الأدني في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبي وهي 238 درجة بنسبة 58.5%.