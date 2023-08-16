انت الأن تتابع خبر مصاريف الجامعة الصينية 2024 لخريجي الثانوية.. أعرف التخصصات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الآلاف من الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بمعرفة كل ما هو بشأن الجامعة الصينية، خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على مصاريف الجامعة الصينية 2024 لخريجي الثانوية والأوراق المطلوبة.

الجامعة الصينية

تعد الجامعة الصينية من أهم وأبرز الجامعات التي يهتم بها الآلاف من الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة في كافة محافظات مصر، كشفت عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، ردا على استفسارات الطلاب بأنّ التقديم المبكر متاح لطلاب الثانوية العامة 2023 وحاملي الثانوية 2022، وطلاب الشهادات العربية والأجنبية والشهادات المعادلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الصينية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الصينية، التي يبحث عنها الآلاف من الطلاب والطالبات لخريجي الثانوية العامة، إليكم الأوراق المطلوبة لعام 2023 – 2024:

– أصل شهادة الثانوية العامة.

– شهادة الميلاد الأصلية.

– نسخة من الهوية الوطنية (للطلاب المصريين فقط) أو جواز السفر.

– 6 صور جديدة بخلفية بيضاء.

– استمارة عسكرية – استمارة 2 و6 جند (مصريون فقط).

كم تبلغ مصاريف الجامعة الصينية 2024؟

أعلنت الجامعة الصينية، عن مصاريف الجامعة الصينية للعام الدراسي 2023-2024، التي يبحث عنها الآلاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة، وذلك على النحو التالي:

– كلية الصيدلة: 98 ألف جنيه.

– كلية العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

– كلية الهندسة والتكنولوجيا: 56 ألف جنيه.

– كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

الحد الأدنى للقبول في الجامعة الصينية

يتسأل الآلاف من الطلاب والطالبات الحاصليم على الثانوية العامة، عن الحد الأدنى للقبول في الجامعة الصينية، حيث أعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، عن الحد الأدنى للقبول في الجامعة الصينية والتي تتيح حاليا التسجيل والالتحاق بكلياتها، إليكم الحد الأدني:

– كلية الهندسة: 80%.

– كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 65%.

– كلية العلاج الطبيعي: 90%.

– كلية الصيدلة وجميع الكليات العلمية 90%.