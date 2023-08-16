انت الأن تتابع خبر قصة معجزة السيدة العذراء بعزبة النخل.. عادل دخل مشلول وخرج على قدميه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الأخيرة الماضية على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة خاصة بدخول المهندس عماد فايز وهو المصاب بالشلل في نصفة الأيسر من حوالي 7 سنوات لكنيسة العذراء، وخرج منها وهو واقف على قدميه.

معجزة السيدة العذراء بعزبة النخلوقال فايز في تصريحات خاصة به أنه تعرض إلى الوقوع من على السلم وانكسر ظهره، وذلك بعد غلطة طبية حدثت له من الطبيب الذي يعالجه، وحدث له قطع في النخاع الشوكي والشلل الرباعي، وهذا ما أدي إلى فقده القدرة على الحركة، وتمت الإشارة إلى أنه أصيب بضمور في المخ نتج عنه تأثير شديد على حركة الكلام والأيدي.

وقال “كنت مضايق مكنتش بعرف أنا بكتب إيه بسبب المرض، كنت يبقي عايز أقول لمراتي حاجة فاكتب حاجة غير اللي عايز أقولها، وبعد كده حصلت المعجزة اللي لحد دلوقتي مش مصدق هي حصلت إزاي بس الله موجود”.

دخول شخص مشلول للكنيسة وخروجه واقف

وذهب عادل لمزار العائلة وقال “الخدام في الكنيسة تاني يوم قالولي عاملين رحلة لأديرة الصعيد درنكة والمحرق وهناخدك معانا»، فذهب معهم، ثم بعد ذلك كسرت إحدى عجلات الكرسي المتحرك، فشعر أن ذلك علامة من الله على أنه سيشفى، ليشعر بصوت داخلي يطلب منه العودة إلى كنيسته الأم في عزبة النخل”.

وذهب بشكل فعلي لعزبة النخل وقال أنه رأي السيدة العذراء أمامه، وأضاف قائلاً: «شوفت نور خفيف وبعدين اختفى قولت ده أكيد العذراء، فضل يروح ويجي مرتين، لحد ما لاقيت العذراء بنور قوي واقفة قدامي، صرخت وفضلت أقول العذراء أهي، مستكملًا، أنه نهض مسرعًا في اتجاه النور»، وتفاجئ الجميع بأنه يصرخ عندما قام من على كرسيه المتحرك ودبدب على الأرض مثل الأطفال وهو يجري داخل الكنيسة.