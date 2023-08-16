انت الأن تتابع خبر لمدة نص يوم يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني أماكن في محافظة كفر الشيخ خلال الدقائق القادمة من اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري من قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام.

قطع المياه:

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ بإصدار بيان خلال الساعات المنصرمة والذي كشفت من خلاله عن التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية ونشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في كفر الشيخ:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ أن عملية قطع المياه ستكون لمدة 12 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة السابعة صباحاً ، حتى السابعة مساءً من نفس اليوم،

سبب قطع المياه في كفر الشيخ:

وكشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ الأسباب التي استدعت قطع المياه والتي تتمثل في في أعمال غسيل وتطهير، وتعقيم المروقات بمحطة عزيز الرئيسيه.

أماكن قطع الدقهلية :

وأضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي مركز ومدينة قلين بالكامل

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.