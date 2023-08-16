انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مناطق بمحافظة القليوبية خلال الدقائق القادمة من اليوم لأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري من قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام.

قطع المياه:

من جانبها أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية بإصدار بيان خلال الساعات المنصرمة والذي كشفت من خلاله عن التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية ونشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في القليوبية:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن عملية قطع المياه ستكون لمدة 6ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً ، حتى الثالثة مساءً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في القليوبية:

وكشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية سبب قطع المياه والتي يتمثل في في أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء وأعمال صيانة على خط قطر 600مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس

أماكن قطع القليوبية:

وأضافت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القليوبية التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل من شوارع “عبيدو، صلاح عامر، أمين عامر، النقابة القبلى، النقابة البحري، مصطفى كامل، محمد كامل، حليمة، أحمد عامر، فرج الخولى، الخولى

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القليوبية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.