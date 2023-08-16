انت الأن تتابع خبر عاجل بالأسماء .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في شمال سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء بيان قبل قليل حول قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تتم في الفترة الحالية

وأوضحت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء جميع المعلومات المتعلقة بـ” قطع الكهرباء” من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، وذلك في بيانها الذي نشرت نسخه منه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع الكهرباء في شمال سيناء:

وأكدت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء أنه سوف يتم قطع الكهرباء عن دقات الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة مساءً نفس اليوم ولمدة أربعة ساعات فقط ، بسبب أعمال الدورية على أكشاك الكهرباء ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء شمال سيناء الموسعة خلال شهر أغسطس كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في شمال سيناء:

وكشفت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء عن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي كرم أبونجيلة، والعزازي، وزهرة سيناء في مدينة العريش

تونيه هام من جهاز مدينة شمال سيناء:

وطالبت شركة الكهرباء في محافظة شمال سيناء للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية