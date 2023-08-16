أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الاربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - شهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، حالة استقرار في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 7 إلى 10 جنيه.

-البصل ما بين 9 إلى 17 جنيهًا.

- الكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيه.

-تراوح سعر الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيه للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 16 إلى 22 جنيهاً.

-الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيه.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 4 إلى 9 جنيهات.

-الملوخية ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيه

-الليمون البلدي ما بين 6 إلى 18 جنيهات.

-قلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

- بامية ما بين 25 إلى 30 جنيهاً.

-الثوم ما بين 24 إلى 30 جنيهاً.