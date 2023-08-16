سويلم يتابع موقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت علي منطقة سانت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - الدكتور سويلم : منشآت الحماية تعاملت بكفاءة مع العاصفة المطرية و وفرت الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة

- تنفيذ عدد ٢ بحيرة صناعية وسد واحد بسعة ١.١٠ مليون متر مكعب ، وعدد ٢٤٤ بحيرة جبلية بمحيط سانت كاترين

- حصاد ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه ، وحماية الطرق والتجمعات السكنية

- الوضع حاليا مستقر بالمنطقة ، وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد الدكتور/ أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لإستعراض إجراءات الحماية من أخطار السيول ، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت علي منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومى ١٤ و ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ .

وصرح الدكتور سويلم أن منشآت الحماية وحصاد مياه الامطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى تم تنفيذها بالأدوية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول .

وأوضح سيادته أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينه سانت كاترين تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة ، كما تم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب ، بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها .

وأضاف سيادته أنه نتيجة للعاصفه التى تعرضت لها المدينة فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه ، حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" (وهو سد إعاقة على طريق كاترين - نويبع) بحجز حوالى ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه بالإضافة لحماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد ، كما تم إمتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادى الحداية بسعة ٥ آلاف متر مكعب ، كما قام سد وادى الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب والسد بحالة جيدة ، كما إمتلئت البحيرة الجبلية المنفذة بوادى المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب ، كما مر سيل وادى المعادة عبر المجرى الصناعى المنشأ بهذا الخصوص مع إمتلأ عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادى بسعة ٥ آلاف متر مكعب ، كما تم حصاد ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب فى عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذه فى منطقة النبى صالح ولا توجد أى آثار سلبية للسيل ، كما مر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين في مجراه الطبيعي ولم يؤثر علي حركة الطريق ، والوضع حاليا مستقر بمنطقة سانت كاترين وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة .