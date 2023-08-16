ضياء رشوان: بدأنا صياغة مخرجات الحوار الوطني لعرضها على الرئيس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه تم البدء في صياغة مخرجات الحوار الوطني تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المنسق العام -في حواره مع الإعلامية ندى رضا في برنامج "حديث الأخبار" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء- أن الحوار شهد مشاركة فعالة من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات وأن الجميع شارك في صياغة بنود هدفها دعم المواطن وضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وأوضح أن الحوار شهد أيضا مشاركة فعالة من الشباب خاصة أن الحوار الوطني خصص وقتا كبيرا لمناقشة قضايا الشباب ومشكلاتهم، وأشار إلى أن ما تم الانتهاء من صياغته ومناقشته سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن الحوار ما يزال مستمرا لمناقشة كافة القضايا العالقة.

وأكد رشوان أن هناك كثير من المقترحات المتعلقة بحياة المصريين ستعرض على مجلس الأمناء تمهيدا لمناقشتها ورفعها للرئيس وهدفها إسعاد المواطنين، وأوضح أن الحوار الوطني ناقش كافة القضايا عن طريق 13 لجنة خاصة، للتوصل إلى صيغ توافقية حول المقترحات.