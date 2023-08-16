وزارة العمل:جولة ميدانية لتعزيز علاقات العمل بالاسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة بردوان للملابس الجاهزه بالمنطقة الحرة والتي يعمل بها 620 عاملا، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12لسنة 2003.. يأتي ذلك في إطار جولاه المديرية لمواقع العمل والعمال والتأكد من توفير مناخ عمل آمن، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد بين العمال في مواقع العمل المختلفة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية والذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله اشرف جلال مدير عام المصنع، ومنه فاروق مدير الموارد البشرية، مضيفاً ان المصنع استثمار سعودى

على مساحة 8200 متر، كما يوجد توسعات مستقبلية لعمل مخازن، كما ان المصنع مستوفي لنسبة ال 5% من ذوي الهمم بين عماله طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة..

وأشار مدير المديرية في تقريره الي التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين به، كمل انه ملتزم بتطبيق كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن ولا يوجد أي مخالفات،كما أن المصنع لديه اكتفاء ذاتي في جميع عمليات التصنيع ومنتجاته للتصدير فقط لتوكيل ملابس لأكثر من مدرسة في دول الخليج منذ عام 2018، كما أكد مدير المديرية خلال الزيارة على التوعية بأهمية المساواة بين الجنسين بين العاملين وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية الخاصة العاملين، وكذلك أهمية الحصول على الحقوق والواجبات التى اقرها القانون لكلا طرفي العملية الإنتاجية وتعزيزاً لعلاقات العمل فيما بينهم..