وزارة العمل: 4120 فرصة عمل في 38 شركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجاري..

وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة في محافظات : القاهرة، والقليوبية ، والجيزة ، والشرقية ، والغربية ،والدقهلية، ودمياط ، والبحيرة ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد ..وفي تخصصات:أخصائي تمويل،وخدمة عملاء ،ومهندسين جودة وميكانيكا ، ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وموظفي سوشسيال ميديا ، وفني صيانة ميكانيكا ، ومسئولي ائتمان وتخصصات أخرى...

وبحسب البيان،تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..

وجاء في البيان أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..