رئيس هيئة الدواء المصرية يترأس الاجتماع الافتراضي الأول لمجموعة العمل المصرية الجنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:29 مساءً - عقدت هيئة الدواء المصرية، أولى اجتماعات مجموعة العمل المصرية الجنوب أفريقية المشتركة، وذلك في إطار تدشين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو الماضي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بويتوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وبحضور ممثلي مجموعة العمل من الجانبين.

شهد الاجتماع مناقشات متبادلة بين ممثلي الهيئتين حول آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومتابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين، والذي شملته مذكرة التفاهم، كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجانبين.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الالتزام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مهد الطريق نحو صياغة رؤية موحدة من شأنها إدارة حوار فعّال ومستمر بين الجانبين، كما أضاف أن الدولتين لديهم الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الأفريقية، وأن هذا التعاون يمهد الطريق إلى نفاذ واتاحة المستحضرات الطبية المصرية بدولة جنوب أفريقيا.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع نظرائها حول العالم، وكذا التأكيد على اهتمامها بالعمق الأفريقي، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي عقدتها مع نظيرتها بدولة جنوب أفريقيا؛ لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية داخل القارة الأفريقية.