رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في افتتاح ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يلقي الكلمة الإفتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر وتركيا قدما نموذجًا ملهمًا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لدول شمال شرق المتوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا أجندة عمل تركز على التكاملية لتعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية بما يمتلكه البلدين من قدرات طبية هائلة

رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية: نتطلع إلى تعزيز الشراكات والإستثمارات الصحية بين مصر وتركيا .. والعمل سويًا في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي الرفيع الذي تشهده العلاقات بين البلدين حاليًا

رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية: مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية حصدت العديد من الإعتمادات الدولية والجوائز .. ووضعت نفسها بقوة في وقت قصير كوجهة مفضلة للوافدين للعلاج من عدد كبير من الدول .. ونستهدف التعاون المشترك من خلال برنامج نرعاك في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وتقديم خدمات السياحة العلاجية بمعرض ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في افتتاح فعاليات ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمدينة اسطنبول في دولة تركيا. ويلقي الدكتور أحمد السبكي، الكلمة الإفتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول.

يأتي ذلك بحضور السيد صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية TÜRAP المنظمة للملتقى، والسيد الدكتور سردار تشام، نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، والسيد فيكتور هودارا، المدير العام لشركة دمير للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، والسيد علي الباران كاتشار، نائب مدير عام تجارة الخدمات الدولية في وزارة التجارة التركية، وسعادة السيد عبدالحميد حمزة، سفير بعثة جامعة الدول العربية في أنقرة، وسعادة السيد سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمهورية التركية، وسعادة الدكتور فراس أحمد محمد قضاه، رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الأردني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية "الإمارات، موريتانيا، اليمن، العراق، السودان، الأردن، ليبيا، تونس"، وسفراء الدول التركية "كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، قيرغيزستان".

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته الإفتتاحية بالملتقى، إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين، مضيفًا أن الإستثمارات في الرعاية الصحية والإبتكارات الطبية تعتبر أحد أولويات مصر، وهذا يعكس إلتزامها بتحسين صحة المجتمع.

وأضاف السبكي، أن مصر وتركيا قدما نموذجًا ملهمًا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لدول شمال شرق المتوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن مصر تحظى بعلاقات وثيقة مع تركيا في مجال الرعاية الصحية، تتضمن التبادل العلمي والتقني والاستفادة من الخبرات والمهارات الطبية المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة، ومتابعًا نحن نؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وتركيا، وندعم بشدة التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: لدينا أجندة عمل تركز على التكاملية لتعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية بين مصر وتركيا بما يمتلكه البلدين من قدرات طبية هائلة، لافتًا إلى أن المشاركة في الملتقى يعد فرصة هامة كمنصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات وتوطيد الروابط الإقتصادية والطبية بين مصر وتركيا من خلال المناقشات والتبادلات التي ستجرى خلال الملتقى، ومؤكدًا نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتحقيق تطور مستدام في مجال الرعاية الصحية وتحسين صحة ورفاهية الشعوب.

ومن جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات والإستثمارات الصحية بين مصر وتركيا، والعمل سويًا في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي الرفيع الذي تشهده العلاقات بين البلدين حاليًا.

وتابع السيد صبوحي عطار: أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية حصدت العديد من الإعتمادات الدولية والجوائز، ووضعت نفسها بقوة في وقت قصير كوجهة مفضلة للوافدين للعلاج من عدد كبير من الدول، كما أضاف مؤكدًا نستهدف التعاون المشترك من خلال برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

وعلى هامش فعاليات الملتقى..

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وتقديم خدمات السياحة العلاجية بمعرض ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي، وذلك للتعرف والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في التقنيات والإبتكارات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الدوليين، مما يعزز تبادل الخبرات والتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية في مصر، والعمل وفق أحدث التطورات والمعايير العالمية.