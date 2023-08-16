اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لمعرفة الموعد النهائى لـ"سوبر" الأهلى وبطل الجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:30 مساءً - خاطب اتحاد الكرة مسئولي الاتحاد الأفريقي مجددًا من أجل تحديد المواعيد النهائية الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري و اتحاد العاصمة الجزائري .

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، أنه تم مخاطبة الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة لتحديد مواعيد السوبر و أيضا بطولة دوري السوبر الأفريقي البطولة الجديدة ، من أجل تحديد موعد إنطلاق بطولة الدوري المصري ومواعيد الجوالات .

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024 ستقام بشكلها الطبيعى والمعتاد من دورين دون تغيير.

وأوضح مسئولو الرابطة أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى، حيث كانت هناك بعض التصورات أمام الرابطة ومنها إقامة الدورى من دور واحد لكن فى النهاية تم الاستقرار على إقامة الدورى بشكله المعتاد.

على صعيد متصل، فاز كل من: أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم و اللواء صفي بسيوني و اللواء ثروت سويلم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، بعدما حسمت مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب الثنائى أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.