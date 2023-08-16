انت الأن تتابع خبر بداية من النهاردة .. الأرصاد تكشف تفاصيل غير متوقعة بشأن حالة الطقس الأيام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس حتي يوم الأثنين القادم الموافق 21 من الشهر الميلادي نفسه على جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس:

وتتميز حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة بعدد من الظواهر الجوية والتي تتمثل في هطول كميات الأمطار الخفيفة على بعض المناطق مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بالإضافة إلي ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

حالة الطقس الأيام القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان نشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن حالة الطقس الأيام القادمة سوف تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد و رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وذلك في ساعات النهار، أما في الليل فتكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدلة رطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ظاهرة جوية جديدة :

وأشارت الهيئة أن هناك ظاهرة جوية تتعرض لها مصر في هذه المدة وهي ظهور السحب المنخفضة والتي ستكون متمركز على مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حيث سوف تساعد تلطيف الأجواء مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو خاصة في ساعات الليل بالإضافة إلي سقوط أمطار خفيفة في حدتها وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة :

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المحسوسة سوف تسجل 44 درجة وذلك في محافظات الصعيد، أما في محافظات وجه بحري والقاهرة الكبري وتتراوح درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة ما بين 31 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.