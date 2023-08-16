مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2024 .. ادفع 30 ألف جنيه ودخل أبو 53% كلية محرتمة

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رياض - احمد صلاح - أصدرت جامعة المنيا بياناً خلال الساعات القليلة الماضية والذي نشرت نسخة منه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي أعلنت فيها عن مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2024، الخاصة بالعام الدارسي الجديد 2023-2024.

جامعة المنيا الأهلية :

وتعد جامعة المنيا الأهلية، أحدي الجامعات الأهلية الموجودة في جمهورية مصر العربية والتي تم بدأت الدراسة فيها بداية من العام الدراسي الماضي 2022-2023، وتعتمد الدراسة بها على الجانب العلمي والنظري معاً مع اتباع كافة الوسائل الحديثة في التعلم.

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2024:

وكشفت جامعة المنيا عن مصاريف العام الدراسي الجديد في جامعة المنيا الأهلية وهي كما يلي:

1- بلغت مصاريف كلية الطب البشري في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ١٢٠ ألف جنيه سنويا

2- بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ١٠٠ ألف جنيه سنويا

3- بلغت مصاريف كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى) في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ٧٠ ألف

4- بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ٧٠ ألف جنيه

5- بلغت مصاريف كلية الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ٥٠ ألف جنيه سنويا.

6-بلغت مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ٤٠ ألف جنيه

7- بلغت مصاريف كلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة) في جامعة المنيا الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 30ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنيا الأهلية 2024:

وحددت جامعة المنيا الأهلية عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

رابط التقديم في جامعة المنيا الأهلية 2024:

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم في جمعة المنيا الأهلية الضغط هنا واتبع الخطوات المطلوبة.