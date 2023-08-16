انت الأن تتابع خبر بينهم أطفال .. تفاصيل صادمة بشأن إصابة أكثر من 14 شخص في حادث طريق الصحراوي الغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 15 شخصا بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم الأربعاء الموافق 16أغسطس الجاري على طريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف

حادث طريق الصحراوي الغربي:

وتلقت غرفة عمليات النجدة في محافظة بني سويف بلاغاً يفيد بوقوع حادث طريق الصحراوي الغربي وحيث دفعت الحماية المدنية بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقل ضباط مركز سمسطا إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق الصحراوي الغربي:

وأوضح عدد المصابين إلي أن حادث طريق الصحراوي الغربي جاء بعد اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائق مما أدي إلي انحراف السيارة وانقلابها.

أسماء المصابين في حادث طريق الصحراوي الغربي:

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- إصابة شعبان ابرهيم حسن 59 سنة فلاح مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري

2- إصابة ثناء محمد حسن 50 سنة مصابة جروح وسحجات بالجسم

3- إصابة مكة عاطف عبد الجواد 3 سنوات طفله مصابة جرح قطعي بفروة الراس 4 سم

4-إصابة ام هاشم عبد الوهاب محمد 47 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالزراع الايسر

5- إصابة نجلاء شعبان إبراهيم 35 سنة جروح وسحجات

6- إصابة كرمه عاطف عبد الجواد 5 سنوات طفلة جروح وسحجات

7- إصابة أسماء إبراهيم عبد الحليم 40 سنة ربة منزل مصابة جروح

8- إصابة ملك الحسينى عبد الوهاب 12 سنة مصاب جروح وسحجات .

9- إصابة سعيد احمد محمد احمد 37 سنة فلاح مصاب كسر بالعمود الفقري

10- إصابة احمد عبد الرازف مسلم 36 سنة فلاح مصاب كسر بالساق اليسري

11- إصابة احمد محمود سليمان 25 سنة

12- إصابة محمد سيد عيد مسعود 20.

13- إصابة علي عبد العليم محمد 30 سنة

14- حسين احمد عوض 38 سنة.