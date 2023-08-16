انت الأن تتابع خبر بالمستندات .. اتحاد المعاشات يعلنها الآن : رفع الزيادة السنوية لأكثر من 15% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في مصر خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بارسال برقية عاجلة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدني للمعاشات ورفع الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.

المعاشات:

ويحصل أصحاب المعاشات في الفترة الحالية علي زيادة تقدر بـ15% وفقاً للمادة الخامسة والثلاثون من قانون التأمينات الاجتماعية والذي يحمل رقم 148 لعام 2019، والتي تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي بتوجيه من الرئيس السيسي.

زيادة الحد الأدني للمعاشات:

وطالب اتحاد المعاشات الذي أسسه الراحل البدري فرغلي، من الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للمعاشات في مصر أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي يقدر 3500 جنيه، في حين أن الحد الأدني للمعاشات يقدر بـ 1170 جنيه، وذلك بدون أي حوافز أو منح تصرف لموظفي القطاع العام.

رفع الزيادة السنوية للمعاشات:

كما توجه اتحاد المعاشات بطلب رفع الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمحددة بنسبة 15%، حيث أنه لابد من رفعها إلي المعدل الرسمي للتضخم والذي سجل 38.2 طبقاً لما صدر عن جهاز التعبة والإحصاء في يوم 10 أغسطس الجاري، مما يعني أن هناك تراجع في القيمة الحقيقة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات بنسبة 23.2%، خلال الأربعة أشهر الماضية فقط.

معاشات شهر سبتمبر 2023:

وعلى جانب أخر تستعد وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بداية من اليوم الأول من الشهر الجديد وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية للازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد؟