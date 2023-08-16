فيفا يحدد 7 سبتمبر موعداً لقرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:25 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023 .

قرعة كأس العالم للأندية

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة يوم السابع من سبتمبر المقبل بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف فيفا أنه فتح الباب لوسائل الإعلام للتسجيل لحضور حفل القرعة الرسمي في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

كأس العالم للأندية 2023

وتستضيف المملكة العربية السعودية فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات، إذ أعلن "فيفا"، فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف نسخة 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قالت "ستجرى مراسم القرعة في مدينة جدة التى ستسضيف جميع مباريات البطولة، وهي معقل فريق الاتحاد بطل السعودية وممثلها في تلك النسخة، وعلى رأسها مانشستر سيتي واتحاد جدة ولأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة السعودية :"ستقام مباريات كأس العالم للأندية 2023 على ملعبين هما مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وملعب الأمير عبدالله الفيصل".

ملاعب كأس العالم للأندية

وتابعت :"ستقام 5 مباريات بشكل مؤكد على ملعب الجوهرة المشعة، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين، لكن هناك محاولات جادة أيضاً من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط، في حال قدرة الملعب على ذلك".

الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

يعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وسبقه 5 فرق هي، الاتحاد السعودي ، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

جاءت قائمة الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية كالتالي:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

الأهلي- بطل إفريقيا

بطل أمريكا الجنوبية ؟ بطل كوبا ليبرتادوريس 11 نوفمبر 2023