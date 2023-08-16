المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء منعقد حاليا ليرفع اليوم السيد رئيس الجمهورية مخرجات الحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:25 مساءً - أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس امناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.