بالفيديو.. شاهد جولة الرئيس السيسى فى مدينة السلوم بمحافظة مطروح وسط احتفاء الأهالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:30 مساءً - تنشر صوت الأمة، فيديو لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة السلوم فى محافظة مطروح، حيث تفقد الرئيس السيسى الارتكاز الأمنى المشترك بين القوات المسلحة والشرطة.

وألقى الرئيس السيسى، التحية على المواطنين في محافظة مطروح، وسط استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالي السلوم ومطروح وسيدى برانى.

حظت محافظة مطروح، خلال السنوات الأخيرة، بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة، التى تبلغ 166.6 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 503.3 ألف نسمة.

وشهدت المحافظة، طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمحالات، وإقامة عدداً كبيراً من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح، بخطة عام 2020/ 2021 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2021 حوالي 6.2 مليار جنيه، وتكلف إنشاء 1700 وحدة إسكان اجتماعي، حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة خلال الفترة من 2014- 2021 حوالي 2 مليار جنيه.