كتلة الحوار: تحويل الرئيس السيسى مخرجات الحوار إلى الجهات المعنية لدراستها يعكس اهتمامه بالملفات التي تمت مناقشتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:30 مساءً - قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، أن تحويل مخرجات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمما الرئيس بها وأحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها، يعكس اهتمامه بالملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تؤكد حالة الاسرار الموجودة لدي مجلس الأمناء والدور الذي قاموا به في تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية"، وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية"

وأكد باسل عادل لـ"دوت الخليج" أن هناك 3 نقاط ايجابية في إعلان مجلس الأمناء تحويل المقترحات مؤسسة الرئاسة أولها جدية مجلس الأمناء، ومقرري اللجان في الاستماع لكافة القوى والاحزاب والشخصيات التي شاركت بغض النظر عن توجهها السياسى بمنتهى الحياد بجانب جدية مؤسسة الرئاسة في تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، واخيرا يعكس ايجابية المقترحات المقدمة من المشاركين سواء احزاب أو شخصيات عامة وان هذه المقترحات قادرة على حل التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم