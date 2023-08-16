الكرامة: تحويل مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:28 مساءً - وصف محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحويل مخرجات الحوار الوطني التي تلقاها من مجلس الأمناء، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، بانه يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة بالحوار الوطنى، وما شمله من مناقشات بين القوى السياسية والحزبية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية"، وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

وأكد محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة لـ"صوت الأمة"، أن مجلس الأمناء الوطني نفذ ما سبق وتم الإعلان عنه حول تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، حيث يوجد العديد من الملفات الهامة التي ننتظر تطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى ان تحويل هذه المخرجات إلى رئاسة الجمهورية تطور إيجابي من جانب مجلس الأمناء وايضا يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة بالحوار الوطنى.

وأشار بيومي إلى أن هناك تعديلات هامة تمت مناقشتها على مدار 5 جلسات في قانون المحليات، منها مناقشة موعد اجراء انتخابات المحليات الذي سيكون بنسبة كبيرة بعد انتخابات الرئاسة، كذلك ملف الدين العام وآليات مواجهة عجز الموازنة بجانب مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات، وكلها مناقشات كانت ثرية ومليئة بالأفكار والمقترحات البناءة.