ضياء رشوان يشكر الرئيس السيسى على استجابته لمخرجات الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:28 مساءً - وجه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، باسم مجلس أمناء الحوار الوطنى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطنى ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التى تم الانتهاء منه.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"لدينا عدد كبير من المخرجات والرئيس السيسي ذكر أنه سيتخذ بشأنها القرارات سواء قرارات سيتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو إحالة بعضها لمجلس النواب".

وتابع ضياء رشوان: "سنخرج للرأى العام بكل هذه المخرجات بالتفصيل لأن الحوار الوطنى هو حوار للمواطن يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".