بإجمالي 42 حزباً.. تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:28 مساءً - ثمن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بإحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مخرجات الحوار الوطني لجهات المعنية، مؤكدا أن هذا الأمر أكبر دليل على نجاح الحوار الوطنى بنسبة 100%.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الذي حدث اليوم من تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى مخرجات الحوار الوطني ثم إحالتها إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن يكلل نجاح المرحلة السابقة في تاريخ الحوار الوطني ويقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة.

ووجه "مطر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والإسراع في إحالتها إلي الجهات المعنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".