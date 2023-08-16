مجلس الحوار الوطني يثمن استجابة الرئيس السيسي لمخرجاته السياسية والاقتصادية والمجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:28 مساءً - يتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

ويُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.