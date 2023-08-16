الرئيس السيسي: "لا توجد شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا مع بعضنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرا ولكن الكنهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أقول لأهالى سيوة ما تم عمله حافظوا عليها والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".