الرئيس السيسي: الدولة تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة فى المنطقة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة في المنطقة الغربية، ولم يتم الإعلان عنهم حتى الانتهاء من كافة التفاصيل، متابعا: "فيه 700 ألف فدان مش أعلنت عنهم خالص.. بيتعمل 200 كيلو علشان نوصل لحد هناك.. وهنشوف فيه مياه تكفي لزراعة الكمية دي ولالا.. ولو فيه هنزرعها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي محافظة مطروح: "توصيل المياه لغاية سيدي عبد الرحمن أو الضبعة.. طالما عندي الفرصة هوصل المياه.. ولو مفيش مياه أكد مش هوصل.. حجم المياه اللى متاح ليا على قد زمام منطقة الزراعة في المنطقة المحيطة على سبيل المثال.. احنا عاملين لو متابع.. ترع فوق 80 و100 كيلو.. ترع ضخمة ومسطحة.. مش عندي مشكلة لو فيه مياه.. سيوه عندها فرصة كويسة علشان عندها مياه جوفية علشان ننظم المياه بشكل علمي".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "اللى حصل اننا كمواطنين كان المواطن عنده حتة أرض راح نازل على الطبقة السطحية وبدون علم ومعرفشي وطلعت المياه المالحة عليه.. بورت الأرض وضيعت الشجر والزرع.. وعلشان نحل المسألة الموضوع اتكلف 2.7 مليار.. اتقال من 20 -25 سنة لما اتطرح الموضوع ده هو هنصرف مليارات على 4 آلاف أسرة.. قال ننقل الناس بتوع سيوة في حتة تانية ونوفر المبلغ ده واحنا مش عملنا كده.. المبدأ العام للدولة اننا مش نقدر نجور على حقك ولا حق أي مواطن.. واحنا بندور على المصلحة.. والمصلحة بتصب في صالح المواطن في النهاية".