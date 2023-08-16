ضياء رشوان: مخرجات الحوار الوطنى موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن أولويات الحوار الوطنى هي أولويات المواطن ويشمل الحوار الوطنى الوطن ككل، ولدينا مخرجات ستكون موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "ليس لدينا أولويات معينة وما رفعناه للرئيس عبد الفتاح السيسي ما انتهت منه المرحلة الحالية للحوار الوطنى".

وتابع ضياء رشوان: "الحوار الوطنى بدأ بالجلسات العامة التى ناقشت أكثر من 100 قضية عبر 19 لجنة عبر جلسات تم بثها ثم تم الانتقال لمرحلة البلورة وعكفت على صياغة التوصيات وما يرفع للرئيس السيسي مخرجات القضايا التي تم الانتهاء من صياغتها وهى مخرجات بالعشرات وتهم الشعب المصرى".

وقال المنسق العام للحوار الوطنى: "سنعلن خلال وقت قليل جميع المخرجات التي تم رفعها للرئيس السيسي من مختلف المحاور وتشمل موضوعات تهتم المواطنين بشكل كبير".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".