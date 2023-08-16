أخبار مصرية

الرئيس السيسى لأهالى مطروح: ”عمرنا ما قلنا هنعمل من غير ما نكون...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام الدولة بمشروعات التنمية فى مطروح قائلا :"إن كان فيه فترة من الفترات لم يكن هناك فرصة للدولة أن تهتم بأهالى مطروح أتصور إن شاء الله بما نتحرك فيه الآن سيكون هناك اهتمام وجهد".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء:" ما أقوله ليس كلام وعمرنا ما قولنا هنعمل من غير ما نكون عملنا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"عشان نعمل طرق من مطروح للتجارة بينا وبين أشقائنا بليبيا مكلف جدا ولكن سنستفيد منه كثيرا وكل شيء سيتم تنفيذه له انعكاس ومردود على أهالى المحافظة ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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