الرئيس السيسي: ”هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضي زي الإرهاب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة استطاعت حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها محافظة مطروح منذ 7 سنوات، موضحا: "من 7 سنين كانت فيها مشكلة مياه.. وفرنا مياه شرب كامل لمطروح.. وفق خطة لتحلية المياه وتوفيرها للمدن الساحلية على البحر المتوسط.. برنامج محطات لتحلية مياه البحر ودي اللى هتوصل لأهالينا في المدن دي".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي مطروح: "المطالب كتير لأن احنا متأخرين كتير.. ويمكن اللى بنقول بنشتغل على كامل الدولة قصدت بيها ان محتاجين نعمل كتير اوي.. مش طريق بس ومش مدرسة بس.. طريق ومدرسة وقطار وحاجات تانية كتير.. بنتكلم في 105 ملايين.. ولو مش اشتغلنا بهمة وعلى طول.. وأثناء كورونا كنا شغالين.. ودلوقتي شغالين وهنفضل شغالين كده".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "التحدي الاقتصادي اللى أنا شايفه، والحكومة واحنا كلنا هنقدر نتجاوز المرحلة دي ويبقي تاريخ.. وهيبقي تاريخ زي الإرهاب وهتبقي تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالي والظرف الاقتصادي الصعب دي هيبقي تاريخ إن شاء الله... وننفذ شبكة طرق متكاملة في كل محافظة مطروح".