الرئيس السيسي: افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قريبا.. وبنتكلم عن 2 مليون فدان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موضوع المياه للزراعة واستصلاح الأراضي مهم جدا، متابعا: "موضوع المياه موضوع مهم وانا بتعامل معاكم ومش بتكلم إلا بالصدق.. لو فيه فرصة اخلي الترعة ترعتين و3 وأقدر أوصل المياه من شرق مصر إلى أى حتة.. تفتكروا بفضل الله فيه حاجة توقفني.. هتشوفوا خلال شهور قليلة جدا افتتاح الدلتا الجديدة.. طب الدلتا الجديدة دي مش متاحة ليكم.. ولكل مصري.. احنا عملنا الجهد الكبير والأرض متوفرة.. بتتكلم عن 2 مليون فدان".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مواطني محافظة مطروح.