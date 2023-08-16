الصحة: تطوير مستشفى السلوم المركزى بــ 172 مليون جنيه بطاقة 94 سريرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - كشف وزارة الصحة والسكان عن المشروعات التنموية التى تمت في غرب الدولة والتى شملت إنشاء مستشفى النجيلة المركزى بمطروح عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه بعد إعادة تجهيزة على أعلى مستوى ليصبح المستشفى الثان من حيث التجهيزات بعد مستشفى العلمين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تطوير مستشفى السلوم المركزى بتكلفة 172 مليون جنيه وتضم 94 سريرا، وتقدر عدد المواطنين المستفيدين من خدمات تلك المستشفى إلى 17 ألف نسمة. وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تطوير مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح بتكلفة اجمالية 244.4 مليون جم، بطاقة 71 سرير لخدمة 40 ألف مواطن كما تم تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنية وشملت عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى ذات السبع طوابق، واستحداث غرفة تحكم ومراقبة الكترونية، وقسم مناظير نفسية وعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير الغرب الطبية منها 15 سرير طبي كهربائي لقسم الكلي تطوير مركز عناية الصدر بالكامل بتكلفة 420 ألف جنيه ورفع كفاءة وحدة النهوض الصحية ومبني الإدارة الصحية بمركز الحمام بتكلفة 490 ألف جنيه.

وأضافت أنه تم تطوير مبني العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه ورفع كفاءة مخزن بعلم الروم بتكلفة 150 الف جم، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه وتطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه كما تم تطوير شامل لمستشفى الأطفال بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنية واضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع الجهات الأخرى.