الرئيس السيسي لأهالى سيوة: هجيلكم إن شاء الله ولكن هتبذلوا جهد كبير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالى مطروح قائلا :"ناس مطروح والسلوم ناس طيبين ورجال وثقة وشرف ودين وبنحبكم، وما نفعله عبارة عن خطوات على طريق التنمية".
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لأهالى سيوة قائلا :"هديكم 6 شهور تكونوا كل الحاجات الأراضى التي ملحت وتأذت والنخل الذي مات نزيله ونبحث عن شيء جديد، وربنا أنقذ مصر والحمد الله".
ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهالى سيوة بزياتهم قائلا :" هجيلكم إن شاء الله ولكن هتبذلوا جهد كبير والدولة معاكم ".