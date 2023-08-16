الرئيس السيسي لأهالى سيوة: هجيلكم إن شاء الله ولكن هتبذلوا جهد كبير...

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لأهالى سيوة قائلا :"هديكم 6 شهور تكونوا كل الحاجات الأراضى التي ملحت وتأذت والنخل الذي مات نزيله ونبحث عن شيء جديد، وربنا أنقذ مصر والحمد الله".

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:25 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالى مطروح قائلا :"ناس مطروح والسلوم ناس طيبين ورجال وثقة وشرف ودين وبنحبكم، وما نفعله عبارة عن خطوات على طريق التنمية".

محمد يوسف

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