الرئيس السيسى: رأيت فى سيوة 1986 أزمة صرف زراعى.. وعدت بعد 35 سنة لأجدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:26 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يخفى عن المصريين شيء قائلا :"لا نخفى عليكم شيء وكل تحدى نستطيع أن نعبره ليس بجهد الدولة ولكن بفهم الناس أن هذا التحدى يمكن التغلب عليه ولكن يحتاج عمل وصبر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء متسائلا: "القطار السريع من عين السخنة وحتى مطروح في كام ساعة وحركة التجارة عليه هتكون عاملة أزاى "

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "سيوة في عام 1986 و1987 كنت في دورية هناك وكان بها مشكلة صرف زراعى ثم وجدت أن المشكلة لسة مستنيانى بعد أكثر من 35 سنة ".