الرئيس السيسى: التنمية تحتاج إلى سنوات طويلة واحنا ماشيين لقدام أوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:26 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التنمية تحتاج إلى سنوات والدولة المصرية تواصل العمل المستمر إلى الأمام من أجل البناء والتنمية، متابعا: "فى ناس بتقولك خدتوا الأرض وخدنا فلوس.. واحنا مكانش عاوزين نسبها.. بس عاوز أقول أن النقل والتعويض لمصلحة أكبر.. مثال "مينا جرجوب".. ممكن يكون فيه بعض التجمعات البسيطة موجودة.. يتم الترضية بشكل كامل ويتم الترضية على المنطقة كلها.. ومثال آخر القطار السريع بمليارات الدولارات علشان ينقل كل المصريين ويسهل الحركة ويدعم العمران فى المنقطة كلها وده مش بيتحقق فى يوم وليلة.. الناس في مصر بتقول هانشوف امتى؟".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع أهالى محافظة مطروح: "التنمية بتاخد سنين طويلة.. طب السؤال احنا واقفين ولا ماشيين.. وماشيين لقدام.. بفضل الله ماشيين لقدام أوى.. واللى ببيتعمل في مصر بفضل كبير.. وموضوع المياه حساس أوى لأن مش عندنا مياه كتير.. وأقدر أوصلك المياه.. لو فيه مياه".