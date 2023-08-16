حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد إحالة مخرجات الحوار الوطني للدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:26 مساءً - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

وأكد الحزب أن قرار الرئيس اليوم، يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، مضيفا :"المتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وقال إنه بعد الوصول إلى هذه المرحلة من النتائج الإيجابية للحوار الوطني وتوجيه الرئيس من خلال صلاحياته القانونية والدستورية، لبحث آليات التعامل معها، فإن حزب حماة الوطن، يؤكد أن الحوار حقق نجاحا كبيرا لصالح الوطن والمواطنين.