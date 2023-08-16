انت الأن تتابع خبر بعد خسارة الدرع الخيرية.. بيب جوارديولا يسعى لمصالحة جماهير مانشستر سيتي بلقب السوبر الأوروبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل أيام، خسر مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية أمام آرسنال، في إنطلاقه الموسم بالكرة الإنجليزية، لكن الفريق السماوي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، يملك فرصة تحقيق أول ألقاب الموسم الجديد عندما يخوض مباراة السوبر الأوروبي اليوم.فعلى أرضية ملعب “جورجيوس كارايسكاكيس” في العاصمة اليونانية، تقام اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وأشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي والسوبر الأوروبي

مانشستر سيتي في شهر مايو الماضي حقق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة مدربه الأسطوري بيب جوارديولا، ويسعى اليوم الفريق السماوي لوضح كأس السوبر الأوروبي في خزائنه للمرة الأولى في تاريخه.

وكان السيتي قد حقق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وكثاني فريق إنجليزي يفعلها بعد غريمه مانشستر يونايتد، ويأمل في أن يضم لقبي السوبر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية إلى حصاد موسمه السابق الناجح.

وبعد خسارة كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح أمام آرسنال، يأمل بيب جوارديولا في أن يكون الفوز ببطولة السوبر الأوروبي التعويض المثالي للجماهير المتعطشة للبطولات.

وفي مواجهة أشبيلية الإسباني بمباراة كأس السوبر الأوروبي، سيفتقد مانشستر سيتي لجهود الثلاثي برناردو سيلفا، كيفين دي بروين وروبن دياز، بسبب الإصابة.

وسيكون أمام مانشستر سيتيب منافس قوي في مباراة السوبر الأوروبي الليلة، وهو أشبيلية الإسباني بقيادة مدربه خوسيه لويس مينديلبار.

وفي رحلة الفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، استطاع أشبيلية إقصاء العملاقيين مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

الفريق الأندلسي يبحث عن لقبه الثاني في السوبر الأوروبي، بعد أن حقق اللقب مرة واحدة عام 2006 وحل وصيفاً في خمس مناسبات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأشبيلية في السوبر الأوروبي

المباراة ستنطلق الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.