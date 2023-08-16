مستقبل وطن: إحالة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى للتنفيذ يؤكد جدية الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 07:28 مساءً - قال المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، إن إحالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة فى بناء الوطن يتشارك فى ترسيخها كافة أبنائه.

وأوضح رشاد، أن هذه الخطوة تأنى أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

وأضاف الأمين العام، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.. وتوجه الأمين العام بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار.

وتابع: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل البرلمان على تلقي أية تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى". ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على استلام سيادته لبعض مخرجات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.